أرنولد: سأحكي لأولادنا وأحفادنا عن محمد صلاح الأسطورة والقائد والقدوة

انهال ترينت ألكسندر أرنولد بالمديح في زميله في فريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه أسطورة وقائد وقدوة.

ويزامل محمد صلاح، أرنولد في ليفربول منذ أكثر من 6 مواسم ونصف، منذ انتقال الفرعون المصري إلى الريدز في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وتحدث أرنولد عن صلاح لشبكة قنوات «بي إن سبورتس»، قائلًا: «إنه كما تعلمون، ربما الأشخاص الذين يرونه يومًا بعد يوم يرون العمل الذي يقوم به والطريقة التي يطبق بها نفسه على اللعبة، والاحترام الذي يحظى به للعبة، ويمكننا أن نرى الشهادة الحقيقية لما حققه».

وأضاف ظهير ليفربول: «الأهداف التي يسجلها ويصنعها تتحدث عن نفسها، إنه أسطورة ويتفانى في عمله وملهم لكل من حوله، سنخبر أولادنا وأحفادنا عنه».

وتابع: «لقد كان اللاعب الأكثر احترافًا الذي حظيت بشرف المشاركة في الملعب معه، وكان صاحب العمل الشاق والأكثر تفانيًا في مهنته، وهذا لم يحدث بين عشية وضحاها بالنسبة له».

ولفت: «ولكن عندما أكون كبيرًا بما يكفي ومحظوظًا بما يكفي لإنجاب أطفال وأحفاد، فلن أتحدث عن أهدافه وتمريراته الحاسمة، ستكون الطريقة التي طبق بها نفسه والإلهام الذي كان عليه للاعبين من حوله والقدوة والقائد».

وأتم أرنولد: «لقد عمل بجد للغاية وحصل على ثمار ذلك، هو شخص سيُدرج في تاريخ النادي والدوري وربما كرة القدم بسبب ما حققهـ إنه شخص أنا متأكد من أنه سيتمتع بمكانة الأسطورة داخل اللعبة».

وسجل صلاح هدفه رقم 200 مع ليفربول، والـ150 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في انتصار فريقه على كريستال بالاس في الجولة الماضية من البريميرليج.

وبات محمد صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ، بالإضافة إلى أنه ينافس على جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج في صراعه على لقب الهداف مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.