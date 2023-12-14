ماييلي ولاكاي يقودان هجوم بيراميدز أمام بلدية المحلة

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز .

ويحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - يوسف أسامة - سيف جعفر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.