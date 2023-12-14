الصحة الفلسطينية: الوضع في مستشفيات "جنين" صعب جراء عدوان الاحتلال المستمر

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جنين صعب للغاية، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الوزيرة - في بيان صحفي - أن مستشفيات محافظة جنين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها، كما تعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها.

وجددت وزيرة الصحة مناشداتها لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على مراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وتشهد محافظة جنين عدوانًا مستمرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 34 آخرين، بينهم ثلاثة بجروح حرجة.

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة "أونروا" في مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

وفى وقت سابق، قالت مصادر صحفية في قطاع غزة "إن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في 3 غرف، تعودان لعائلتي صالح وخليل".

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال وفتيه ونساء، من مدرسة "شادي أبو غزالة" في المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من الملابس.