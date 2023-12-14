اختتام فعاليات المؤتمر العلمى السنوي بـ"تكنولوجيا الزقازيق"

عقدت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق المؤتمر العلمى السنوى للكلية ، الذى يقام تحت إشراف د.خالد محروس عميد الكلية، و د.ضياء عراقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود.أحمد رميح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، و د.جيهان العميري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بقاعة المناقشات الرئيسية بشعبة العلوم الزراعية بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق و د.عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدم الجلسة الافتتاحية د.حمزة الشرقاوي أستاذ الحشرات الاقتصادية بالكلية مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي.

وخلال كلمته رحب د.خالد محروس عميد الكلية بجميع الحضور ، مؤكداً أن الهدف من هذه المؤتمرات مناقشة كل ما تم التوصل إليه العلم من مستحدثات تكنولوجية فى مجالات العلوم الزراعية والإداية وغيرها ، مشيراً إلى أن الكلية تجهز لتكون صاحبة دور بارز يهدف إلى تحويل التعليم الجامعى من شكله التقليدى إلى الشكل التطبيقى المرن والأكثر تكيفاً مع احتياجات سوق العمل.

تناول د.ضياء عراقى خلال الجلسة الأولى أهم الأنشطة والفعاليات العلمية الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية ، مثل الأنشطة العلمية، الترفيهية، الثقافية، الرياضية، والبيئية ، بجانب المسابقات داخل وخارج الجامعة، والمعارض الخاصة بالطلاب ومشروعات التخرج المتميزة.

بينما عرض د. أحمد رميح خلال الجلسة الثانية أهم انجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث ، من النشر العلمي دولياً ومحلياً ، وكذلك عدد رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة والتى تم مناقشتها بالكلية.

وفى نفس السياق تم تخصيص جلسة ركزت على أهم فعاليات وأنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية ، من ورش عمل وندوات وحملات توعوية ومبادرات ومشاركات مجتمعية مختلفه ولقاءات صحفية وغيرها من الأنشطة المختلفة بالقطاع.

وفي نهاية المؤتمر جاءت الجلسة الختامية التى قدم خلالها د.محمد أيمن مصطفى أبرز المقترحات والتوصيات من قبل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.