جامعة أسيوط تشهد ختام المهرجان الرابع للفنون الشعبية "استايل"

شهدت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم الخميس، ختام مهرجان "استايل" للفنون الشعبية والاستعراضية الرابع بين طلبة وطالبات كليات الجامعة، والذى نظمته إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر، على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الحضارى بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ حرص جامعة أسيوط على الحفاظ على التراث الثقافي والفن الشعبي المصري في منطقة أسيوط، وتشجيع الشباب على المشاركة والتعبير عن مواهبهم الفنية المتعددة في مجالات الفنون المختلفة مثل الموسيقى الشعبية والرقص الفلكلوري والاستعراضات المسرحية، مشيرا إلى تقديم الدعم وتشجيع الموهوبين من الطلاب؛ للتعبير عن أنفسهم وعرض مهاراتهم الفنية، مما يعزز خلق بيئة ملهمة للإبداع والتجربة الفنية في المنطقة.

شهد حفل الختام؛ حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور ياسر حسن وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، محمد جمعه مدير إدارة الفنون، حسن بداري مدير المهرجان ومسئول الشئون الشعبية الاستعراضيه، علي أمين محمد مشرف الفنون الشعبية الاستعراضيه، وأشواق مختار فراج مشرف الطالبات.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية، الفنان حسن ناجى، الفنان أسامة عبد الله، الفنان وحيد عمار، ومشاركة منتخب الجامعة للفنون الشعبية من كليات التربية للطفولة المبكرة، التجارة، الخدمة الاجتماعية، التربية، والتربية الرياضية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن إقامة مهرجان استايل للفنون الشعبية والإستعراضية هذا العام فى نسخته الرابعة يعكس التزام الجامعة بتعزيز الحياة الثقافية والفنية في المدينة، وتشجيع المواهب المحلية والشباب على التعبير عن أنفسهم، ومشاركة مواهبهم مع الجمهور، وحرص الجامعة على توفير كافة إمكانياتها لدعم الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية، معربًا عن شكره للإدارة العامة لرعاية الشباب والتى قدمت أكثر من 3000 نشاط وفاعلية داخل الجامعة.

جدير بالذكر، أن الاحتفال شهد تكريم لجنة التحكيم والتى ترأسها الدكتور وجدى رفعت، وقد حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الأول، وكلية التجارة على المركز الثاني، وكلية الخدمة الاجتماعية على المركز الثالث، وكلية التربية للطفولة المبكرة على المركز الرابع، وكليةالتربية على المركز الخامس، وتم اهداء درع المهرجان لمشرفى الكليات المشاركة.

وتم تكريم الطالبة باتريشيا عزيز كأفضل مؤدية، والطالب على أحمد على كأفضل مؤدى فى المهرجان.