كأس العالم للأندية تربك الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قررت تغيير موعد مباراتين في دوري روشن، بسبب بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام حاليًا في السعودية.

ويواجه فريق الأهلي المصري نظيره اتحاد جدة، غدًا الجمعة، في إطار منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وكان من المقرر، أن تقام مباراتي الهلال ضد الوحدة والفتح أمام الشباب في الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي، غدًا، بالتزامن مع مباراة الأهلي والاتحاد، التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، فإن رابطة دوري روشن، قررت تغيير موعد مباراتي الهلال والشباب، ليتقرر إقامتهما في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بدلًا من الساعة الثامنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك التغيير في موعد المباراتين؛ يأتي لتفادي التعارض مع مباراة الأهلي ضد الاتحاد في مونديال الأندية، وبالنظر إلى أهمية وجاذبية البطولة وتقديم الدعم لفريق اتحاد جدة.

وشددت رابطة الدوري السعودي على أن هذا التغيير في المواعيد، استثنائيًا بناء على مشاركة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.