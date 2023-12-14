"يونيسف": 80% من مستشفيات غزة لا تعمل.. والوضع هناك مخيف

قال سليم عويس مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنّ المنظمة مستمرة في إيصال المساعدات لقطاع غزة، موضحًا: "مازال الزملاء هناك لإيصال الاحتياجات الأساسية الحرجة، وخاصة المياه والمواد الطبية"، مشددًا على أن أكثر من 80% من مستشفيات غزة غير عاملة.

وأضاف عويس، في مداخلة مع الإعلامية آية الكفوري، عبر قناة "الإخبارية": "في فصل الشتاء، نحاول التركيز على الملابس الدافئة ومال إلى ذلك لسد القليل من الاحتياج الضخم، وللأسف، الوضع في قطاع غزة مخيف جدا، ليس فقط على الناس، ولكن إيصال المساعدات".

وتابع: إيصال المساعدات لقطاع غزة هو أمر حياة أو موت، لذلك، من الضروري جدا تأمين وصول هذه المساعدات والعاملين الإغاثيين لقطاع غزة من أجل ضمان صحتهم وحتى نستطيع الوصول إلى كل الأطفال".

وواصل: "الأطفال تموت في المستشفيات، ونخاف من أن يستمر العدوان خلال الأيام المقبلة، فالعدوان على المستشفيات سيؤدي إلى المزيد من الخسائر من الأطفال الخدج، وللأسف، النظام الصحي كله متهالك في قطاع غزة".

