تقرير: 90 عاملًا مهاجرًا يلقون حتفهم بسبب إهمال الشركات والإساءة

كشف تقرير جديد عن مقتل ما لا يقل عن 90 عاملًا مهاجرًا في العام الماضي بسبب إساءة معاملة الشركات أو الإهمال. ويعتقد الباحثون أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود آليات للإبلاغ والانتصاف.

أفاد تقرير حديث، استنادًا إلى معلومات موثقة علنية نشرت بين ديسمبر 2022 و30 نوفمبر 2023، بأن 83٪ من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها بين العمال المهاجرين كانت بسبب انتهاكات معايير الصحة والسلامة المهنية. وتشمل الانتهاكات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها سرقة الأجور، والعنف، وساعات العمل المفرطة، والحرمان التعسفي من الحريات، وممارسات التوظيف غير العادلة.

ويقول التقرير إن العمال المهاجرون يتعرضون لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان - والتي غالبًا ما تسهلها اللوائح الحكومية وتسمح لهم بالاستمرار من قبل الشركات متعددة الجنسيات في قمة سلاسل التوريد، التي تفشل في مراقبة الانتهاكات والتحقيق فيها ومعالجتها بشكل كافٍ.

ويذكر التقرير أن شركات FIFA وMeta وTesco كانت الشركات الأكثر ذكرًا في الحالات المسجلة في قاعدة البيانات من خلال عملياتها أو علاقاتها التجارية أو سلاسل التوريد والقيمة. وليس هناك ما يشير إلى أن هذه الحالات كانت مرتبطة بوفيات العمال.

وكان العمال المهاجرون الأكثر تضررًا في كثير من الأحيان من حالات سوء المعاملة هم من نيبال والفلبين والهند، الذين سافروا إلى الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين للعمل.

ويدعو التقرير الشركات إلى اعتماد تقييم المخاطر المصمم خصيصًا والمرتكز على العمال المهاجرين، والعناية الواجبة وعمليات العلاج، والحكومات إلى تعزيز حماية حقوق العمال المهاجرين وتوفير آليات للإبلاغ والانتصاف.