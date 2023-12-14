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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

خاص.. الهيئة الوفدية تجتمع لسحب الثقة من عبدالسند يمامة بعد مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
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طالب أعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، بالاعتذار للشعب المصري والوفديين عن الصورة السيئة التي ظهر بها هو وحملته الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة، والتي أساءت للوفد وتاريخه.

وطالب الأعضاء بضرورة عقد اجتماع طاريء يوم الأربعاء القادم الموافق 20-12-2023 الساعة الواحده ظهرًا بحضور السيد البدوي، بهاء الدين أبو شقه، عمرو موسي، محمود أباظه، مصطفي الفقي، منير عبد النور.

ويأتي على رأس جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية، والتي نالت من وقار الوفد واحترام الرأي العام المصري والاقليمي والدولي لتاريخ الوفد ومواقفه الوطنيه علي مدار أكثر من مائة عام.

وعلمت "البوابة نيوز" من عدد من أعضاء الهيئة العليا المتقدمين بالطلب والذين رفضوا ذكر اسمائهم، أن هناك توجهًا بمطالبة عبدالسند يمامة بالرحيل عن الحزب، وسحب الثقة منه.

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