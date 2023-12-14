بنك البركة مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس

وقع بنك البركة بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية المشرفة على مستشفى الناس، ضمن دوره الفعال في دعم المسؤولية المجتمعية بأغلب قطاعاتها وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتحديداً في القطاع الصحي.

وقع البروتوكول حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة، وأيمن عباس الرئيس التنفيذى وأمين الصندوق بمؤسسة الجود المشرفة على تشغيل المستشفى، بحضور عمر عصفور أحد مؤسسي مستشفى الناس وعدد من قيادات البنك والمستشفى.

صرح حازم حجازي، بأنه فخور بالتعاون المستمر مع مستشفى الناس الخيرية، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة ومن أكبر المراكز الطبية المتميزة في مصر والشرق الأوسط، والتي ارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى للمستويات العالمية.

وقدم بنك البركة الدعم للمستشفى بتوفير تكلفة 5 أجهزة حيوية داخل وحدة المعامل وبنك الدم.

وأضاف: "تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها البنك في مجال التنمية المستدامة من خلال المساهمة في دعم وتطوير العديد من القطاعات الحيوية كالصحة وإيماناً منا بأهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات في دعم المنظومة الصحية في مصر".

وأعرب أيمن عباس عن سعادته بالتعاون المستمر مع بنك البركة وأن دعم البنك بالأجهزة اللازمة لمعمل التحاليل بالمستشفى سيكون له أثر ملموس في مراحل تحاليل الدم المختلفة والمضي قدمًا في تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة وبدون أي مصاريف.