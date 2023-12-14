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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون ينعى الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

عمرو عبد الحق
عمرو عبد الحق
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نعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، اليوم الخميس، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

توفى عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة استدعت نقله أمس، إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة.

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية، والرئيس التاريخي لنادي النصر، حيث اعتبره الكثيرون صانع النهضة الحقيقية للنادي، ونقله لمصاف الأندية الكبيرة، وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم.

الدكتور عمرو عبد الحق مجلس إدارة نادى المقاولون