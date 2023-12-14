المقاولون ينعى الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

نعي مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، اليوم الخميس، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

توفى عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة استدعت نقله أمس، إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة.

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية، والرئيس التاريخي لنادي النصر، حيث اعتبره الكثيرون صانع النهضة الحقيقية للنادي، ونقله لمصاف الأندية الكبيرة، وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم.