أعلن فريق لاورينتو ريجيكامف، المدير الفنى لفريق الطائى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأخدود، وذلك بعد قليل على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
وجاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:
حراسة المرمى: معتز البقعاوي.
خط الدفاع: بيرنارد مينساه، إبراهيم حسين النخلي، روبيرت باور، اينزو روكو، عبدالعزيز جابر مجرشي.
خط الوسط: عبدالفتاح توفيق عسيري، ألفا سيميدو، طارق عبدالله، سلمان المؤشر.
خط الهجوم: ماركو دوغاندزيتش.
ويحتل فريق الطائى المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق الأخدود فى المركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.
البوابة سبورت
دورى روشن.. دوغاندزيتش يقود هجوم الطائى أمام الأخدود
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أعلن فريق لاورينتو ريجيكامف، المدير الفنى لفريق الطائى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأخدود، وذلك بعد قليل على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
أعلن فريق لاورينتو ريجيكامف، المدير الفنى لفريق الطائى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأخدود، وذلك بعد قليل على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".