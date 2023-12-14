دورى روشن.. دوغاندزيتش يقود هجوم الطائى أمام الأخدود

أعلن فريق لاورينتو ريجيكامف، المدير الفنى لفريق الطائى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأخدود، وذلك بعد قليل على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:

حراسة المرمى: معتز البقعاوي.

خط الدفاع: بيرنارد مينساه، إبراهيم حسين النخلي، روبيرت باور، اينزو روكو، عبدالعزيز جابر مجرشي.

خط الوسط: عبدالفتاح توفيق عسيري، ألفا سيميدو، طارق عبدالله، سلمان المؤشر.

خط الهجوم: ماركو دوغاندزيتش.

ويحتل فريق الطائى المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق الأخدود فى المركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

