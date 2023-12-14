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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. دوغاندزيتش يقود هجوم الطائى أمام الأخدود

الطائى
الطائى
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أعلن فريق لاورينتو ريجيكامف، المدير الفنى لفريق الطائى تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأخدود، وذلك بعد قليل على ملعب " مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
وجاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:
حراسة المرمى: معتز البقعاوي.
خط الدفاع: بيرنارد مينساه، إبراهيم حسين النخلي، روبيرت باور، اينزو روكو، عبدالعزيز جابر مجرشي.
خط الوسط: عبدالفتاح توفيق عسيري، ألفا سيميدو، طارق عبدالله، سلمان المؤشر.
خط الهجوم: ماركو دوغاندزيتش.
ويحتل فريق الطائى المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، بينما يقع فريق الأخدود فى المركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.
 

الدوري السعودي روشن تشكيل فريق الطائى دوغاندزيتش