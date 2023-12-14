وزير الشباب: المنظومة الرياضية تشهد دعما ورعاية غير مسبوقة بعهد السيسي وخاصة للأبطال

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالاً هاتفياً، بلاعب منتخب الرماية عزمي محيلبة، للاطمئنان علي كافة استعدادات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ومشاركته ببطولة العالم المزمع إقامتها بالقاهرة، وذلك خلال لقاؤه برئيس الاتحاد المصري للرماية اللواء حازم حسني.

وأكد الوزير متابعته المستمرة لبرامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس لكافة الرياضيين.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

ووجه الوزير المعنيين بالوزارة والاتحاد بالتنسيق لإقامة حفل تكريم لعزمي محيلبة وشقيقه عبد العزيز محيلبة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم الأخيرة بقطر.

وجدد الوزير تأكيده علي الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، وقد ارتكزت استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية علي توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية والجماعية من خلال توفير برامج رعاية ودعم بشكل مباشر وغير مباشر من خلال القطاع الخاص.