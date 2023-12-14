خلال لقاءه بوفد الاتحاد الأوروبي.. محافظ أسوان يستعرض الفرص الاستثمارية والاقتصادية والسياحية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، بوفد الإتحاد الأوروبى برئاسة نيكولاس زيمس لإستعراض الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية والثقافية للمحافظة لاستغلال المزايا النسبية التي تتفرد بها.

جاء ذلك فى إطار جهود التعاون المثمر والبناء بين مصر والإتحاد الأوربى لفتح آفاق جديدة فى مجالات الإستثمار والخدمات والبيئة، وضمن الجهود المتواصلة لاستقبال الوفود الزائرة لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية سواء على المستوى الدولى أو المحلى.

كما قام محافظ أسوان وأعضاء الوفد بتفقد معرض المنتجات المتنوعة للثروات المحجرية والتعدينية والمشغولات اليدوية والتراثية، وخلال اللقاء الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس كامل مشيل عضو مجلس الشيوخ، وسطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، والقيادات التنفيذية.

أكد اللواء أشرف عطية على أن محافظة أسوان بإعتبارها عروس المشاتى، وقبلة الإستثمار والثقافة والفنون والإبداع، تواصل إستكمال سلسلة أوجه التعاون مع الإتحاد الأوروبى بقيادة السفير كريستيان برجر، مطالبًا بأن يتم إتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدعم الإتحاد الأوربى بشأن إعداد دراسة ومقترح لتنفيذ مشروع تطوير منظومة النظافة العامة، وتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والإنبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.

وأشار"عطية" إلى أننا نتطلع معًا إلى المزيد من ضخ الاستثمارات الأوروبية فى أسوان، ولاسيما فى ظل توافر الثروات التعدينية والمحجرية بإحتياطيات هائلة تكفى لمئات السنين وهو الذى يتوازى معه تنوع مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تميزها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال المشغولات اليدوية والحرف البيئية والتراثية، موضحًا بأن ذلك يتكامل مع مشروعات الإتحاد الأوربى التى تم وجارى تنفيذها بأسوان فى الإكتشافات الأثرية، وأيضًا التعليم والدعم الفنى، علاوة على دعم الإتحاد الأوربى لتمكين المرأة بمشروعات إنتاجية واعدة، ورعايته أيضًا لمهرجان أفلام سينما المرأة فى دوراته المتتالية.

ومن جانبه قدم نيكولاس زيمس شكره الجزيل، ووفد الإتحاد الأوروبى لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال، وعقد هذا اللقاء مع ممثلى للمراكز الإقتصادية والتجارية للتعرف على الإمكانيات الإقتصادية والإستثمارية فى أسوان، والوقوف على التحديات والفرص المتاحة، ونتطلع لنتائج مبشرة فى مجال الاستثمار المستدام، مؤكدًا على أن الإتحاد الأوربى يعتبر أكبر شريك لمصر لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة فى ظل التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية لعقد مؤتمر للإستثمار والتنمية فى الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء أعضاء وفد الاتحاد الأوروبى الدروع والهدايا التذكارية من ورق البردى والمقتنيات التى تحمل طابع الهوية البصرية للمحافظة.

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