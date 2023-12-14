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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد عاطف والسعيد يدعمان دكة بدلاء فيوتشر أمام سيراميكا بالدوري

أحمد عاطف مهاجم فيوتشر
أحمد عاطف مهاجم فيوتشر
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اختار البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، للجلوس على دكة بدلاء فريقه في لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتازعلى ملعب السلام ، كل من، محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، أحمد عاطف ، عمر السعيد .

وكان التشكيل الأساسي قد ضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

وخاض فيوتشر حتى الآن 7 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، ولم يتعادل، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وله 12 نقطة جعلته في المركز السادس لجدول ترتيب مسابقة الدوري .

وسجل لاعبو فيوتشر في الـ 7 مباريات، 8 أهداف، بينما دخل شباك الفريق 6 أهداف .

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