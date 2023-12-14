أحمد عاطف والسعيد يدعمان دكة بدلاء فيوتشر أمام سيراميكا بالدوري

اختار البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، للجلوس على دكة بدلاء فريقه في لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتازعلى ملعب السلام ، كل من، محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، أحمد عاطف ، عمر السعيد .

وكان التشكيل الأساسي قد ضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

وخاض فيوتشر حتى الآن 7 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، ولم يتعادل، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وله 12 نقطة جعلته في المركز السادس لجدول ترتيب مسابقة الدوري .

وسجل لاعبو فيوتشر في الـ 7 مباريات، 8 أهداف، بينما دخل شباك الفريق 6 أهداف .