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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام سيراميكا في الدوري

فيوتشر
فيوتشر
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أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر له بعد قليل على ملعب السلام .

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

وخاض فيوتشر حتى الآن 7 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، ولم يتعادل، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وله 12 نقطة جعلته في المركز السادس لجدول ترتيب مسابقة الدوري .

وسجل لاعبو فيوتشر في الـ 7 مباريات، 8 أهداف، بينما دخل شباك الفريق 6 أهداف .

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