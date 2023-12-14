تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الخميس

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 5.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.673 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 24,722.82 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 10,526.15 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.13% ليغلق عند 29,765.29 نقطة.

كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.62%، ليغلق عند مستوى 5,365.26 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.27%، ليغلق عند مستوى 7,768.53 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 4,564.79 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين، والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 339.9 مليون جنيه، 52.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 392.7 مليون جنيه.

كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.5 مليار سهم، من خلال 119.7 ألف صفقة منفذة.