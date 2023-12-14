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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يصل ملعب السلام لمواجهة سيراميكا في الدوري.. صور

من وصول لاعبي فيوتشر
من وصول لاعبي فيوتشر قبل قليل
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وصلت حافلة فريق فيوتشر، منذ قليل إلي ملعب السلام، وذلك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز .

مدرب فيوتشر

وخاض فيوتشر حتى الآن 7 مباريات بالدوري، فاز في 4 مباريات، ولم يتعادل، وتعرض للخسارة في 3 مباريات، وله 12 نقطة جعلته في المركز السادس لجدول ترتيب مسابقة الدوري .

وسجل لاعبو فيوتشر في الـ 7 مباريات، 8 أهداف، بينما دخل شباك الفريق 6 أهداف .

من وصول لاعبي فيوتشر قبل قليل

يذكر أن فريق فيوتشر ينتظره مباراة قوية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من وصول لاعبي فيوتشر قبل قليل
فيوتشر سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز أيمن مصطفى