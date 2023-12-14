وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في مستشفيات «جنين» صعب جراء عدوان الاحتلال المستمر

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جنين صعب للغاية، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت الوزيرة - في بيان صحفي - أن مستشفيات محافظة جنين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها، كما تعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها.

وجددت وزيرة الصحة مناشداتها لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على مراكز وطواقم العلاج والإسعاف.

وتشهد محافظة جنين عدوانًا مستمرًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 34 آخرين، بينهم ثلاثة بجروح حرجة.