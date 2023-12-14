غدا.. "ليلة رقص معاصر" تبدأ عروضها بمكتبة الاسكندرية

اختتمت “ليلة رقص معاصر” عروضها بالقاهرة أمس الأربعاء من المعهد الفرنسي بالمنيرة، حيث تضمن حفل الختام ٣ عروض تحت التطوير لمصممي حركة مبتدئين، تم تقديمهم لمجموعة من الفاعلين الثقافيين و الفنانين و المسرحيين ، العروض هي دايمينشنز لنادين سلامة ، " هذيان" لأحمد غريب ، و حلقة " لشيماء فوزي ، بينما تستعد ليلة رقص معاصر لتقديم عروض برنامج الإقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية ابتداء من غد الجمعة في تمام السابعة مساء و تمتد حتى السبت ١٦ ديسمبر الجاري.

وتتضمن عروض الإقامات الفنية بمكتبة الأسكندرية ٦ عروض لمصممي حركة محترفين و هم " هل أنت" لريبيكا نوروود من الولايات المتحدة الأمريكية، فيلم " ما" لميكايل مورسينز من ألمانيا، "قبل حلول الليل" لدانيلا ديليرسي من المملكة المتحدة، "لماذا لا تقول شيئا " لإليا جيلين من هولندا، " تحت رجلينا" لسمير مكيرش من فرنسا، و " في يوم و ليلة" لنرمين حبيب" من مصر.

ويذكر أن "ليلة رقص معاصر" افتتحت فعالياتها على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في ٤ ديسمبر الجاري بعرض " برقع الحيا" لفرقة " عوالم خفية" من إخراج شيرين حجازي.