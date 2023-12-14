ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. "ليلة رقص معاصر" تبدأ عروضها بمكتبة الاسكندرية

احد العروض المشاركة
احد العروض المشاركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت “ليلة رقص معاصر” عروضها بالقاهرة أمس الأربعاء من المعهد الفرنسي بالمنيرة، حيث تضمن حفل الختام ٣ عروض تحت التطوير لمصممي حركة مبتدئين، تم تقديمهم لمجموعة من الفاعلين الثقافيين و الفنانين و المسرحيين ، العروض هي دايمينشنز لنادين سلامة ، " هذيان" لأحمد غريب ، و حلقة " لشيماء فوزي ، بينما تستعد ليلة رقص معاصر  لتقديم عروض برنامج الإقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية ابتداء من غد الجمعة في تمام السابعة مساء و تمتد حتى السبت ١٦ ديسمبر الجاري.

وتتضمن عروض الإقامات الفنية  بمكتبة الأسكندرية  ٦ عروض لمصممي حركة محترفين  و هم " هل أنت" لريبيكا نوروود من الولايات المتحدة الأمريكية، فيلم " ما" لميكايل مورسينز من ألمانيا، "قبل حلول الليل" لدانيلا ديليرسي من المملكة المتحدة، "لماذا لا تقول شيئا " لإليا جيلين من هولندا، " تحت رجلينا" لسمير مكيرش من فرنسا، و " في يوم و ليلة" لنرمين حبيب" من مصر.

ويذكر أن "ليلة رقص معاصر"  افتتحت فعالياتها على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون في ٤ ديسمبر الجاري بعرض " برقع الحيا" لفرقة " عوالم خفية" من إخراج شيرين حجازي.

ليلة رقص معاصر هل أنت قبل حلول الليل