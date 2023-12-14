العراق: القبض على عدد من منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية والأمن الوطني

أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم /الخميس/ القبض على عدد من منفذي الهجوم على السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني في السابع من ديسمبر الجاري.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – “إن الاعتداء على السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني هو اعتداء على أمن العراق وسيادته ولا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله من تهديد جدّي لأمن البلاد واستقرارها”.

وأضاف: أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد جهد استخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين والقبض على عدد منهم، والتي بينت المعلومات الأولية أن بعضهم، على صلة ببعض الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن الجهات المختصة نجحت قبل ذلك بالتوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها، وتم إيداعهم التوقيف، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتابع: أن العراق تجاوز التحديات الأمنية، واستكماله بناء مؤسساته الدستورية وترسيخه السيادة والاستقرار، ولايمكن التفريط بها إزاء كل التهديدات، ولا بديل عن بسط الأمن، فالعراق مقبل على نهضة عمرانية وخدمية طال انتظارها، وأن مثل هذه الاعتداء تضر بمصلحة العراق وشعبه.