فرنسا تؤكد دعمها لمنظمة الصحة العالمية لإغاثة المدنيين في غزة

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن فرنسا أكدت دعمها لمنظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة المدنيين في قطاع غزة، وهذا ما نشرته وزيرة الخارجية الفرنسية بعد أن نشرت صورة لها مع رئيس المنظمة إبان افتتاح مركزا جديدا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن وزيرة الخارجية الفرنسية أشادت بالدور الكبير الذي تقوم به المنظمة تجاه السكان المدنيين في غزة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة والحثيثة التي تستطيع من خلالها فرنسا تقديم المزيد من المساعدات الطبية والإنسانية.

وأكدت وزيرة الخارجية، أن فرنسا تعمل على التواصل مع جميع الدول من أجل إيصال المساعدات للمدنيين، فيما أكدت فرنسا في بيان أنها صوتت لصالح هدنة جديدة كانت قد طابت منها مصر، إلا ان هناك العديد من الانتقادات من قبل اليسار الفرنسي تجاه حكومة بلاده.