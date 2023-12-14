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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 12 شهيدا

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الطفل موسى أحمد خطيب، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها إلى 12 شهيدًا، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل أثناء تواجده أمام مستشفى جنين الحكومي، ما أدى إلى استشهاده، ويرتفع عدد الشهداء في مدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم إلى 4 فلسطينيين، ومنذ بدء العدوان قبل ثلاثة أيام إلى 12 شهيدًا.

وتشهد معظم أحياء مدينة جنين مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، التي تطلق الرصاص الحي باتجاههم، خاصة في محيط مديرية الداخلية وشارع الناصرة والبلدة القديمة ومحيط مستشفى جنين الحكومي والحي الشرقي، فيما تواصل قوات الاحتلال تدمير منازل مواطنين في مخيم جنين ومحلات تجارية باستخدام قذائف "الانيرجا".

يُذكر أن مستشفيات جنين تتعرض لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال الكوادر الطبية، كما تعتدي على سيارات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها.

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