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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تجلي الجرحى والكادر الطبي إلى ساحة مستشفى كمال عدوان

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجلي الآن الجرحى ومن تبقى من الكادر الطبي إلى ساحة مستشفى كمال عدوان.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي في مستشفيات محافظة جنين صعب للغاية، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

وأوضحت "الكيلة"، في بيان صحفي، أن مستشفيات محافظة جنين تتعرض في هذه الأثناء لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها وتقوم بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فيها، كما تعتدي على مركبات الإسعاف وتطلق النار عليها وتقوم بتفتيشها وعرقلة حركتها. 

الصحة الفلسطينية قوات الاحتلال الكادر الطبي مستشفى كمال عدوان محافظة جنين