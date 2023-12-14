17 فبراير.. نظر طعن مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر

حددت محكمة النقض جلسة السبت الموافق 17 فبراير 2024 لنظرالطعن رقم 18428 لسنه93 ق المرفوع من المحامى مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه لجنه التفتيش على مخالفات مجلس ادارة نادى الزمالك فى العام قبل الماضى، والتي تم تجميده بسببها

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسه المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسه 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما اسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

وإتهمت النيابه العامه المذكور بإنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين اهل وطنها بالإضافة الى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها بإستخدام أجهزه الاتصالات.

وأحيل المتهم الى المحكمة التى أصدرت حكمها المتقدم..

وكانت محكمه النقض قضت بجلسه 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصورعلى حكم حبسه شهر مع النفاذ بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، وتم ترحيله فى ذات اليوم الى سجن وادى النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادى الزمالك.