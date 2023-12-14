العراق: القبض على عدد من المسؤولين عن هجمات السابع من ديسمبر

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبدالله، أن الاعتداء الذي وقع يوم 7 ديسمبر على السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني اعتداء على أمن العراق وسيادته، وذلك خلال خبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" قبل قليل.

وبحسب عاجل القاهرة الإخبارية، فقد أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن الهجمات على المقار الدبلوماسية تهديد جدي لأمن البلاد واستقرارها وتضر بسمعة العراق.

ولفت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المسؤولين عن هجمات السابع من ديسمبر والعدالة ستطال جميعهم، والتحقيق أثبت أن بعض المسؤولين عن الهجمات على السفارة الأمريكية على صلة ببعض الأجهزة الأمنية.