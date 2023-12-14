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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة عند 5.25%

ارشيفية
ارشيفية
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أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25% كما هو متوقع، وقال إن السياسة النقدية "من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مقيدة لفترة طويلة من الزمن"، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي.

وكان معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة انخفض إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، في حين أن نمو الأجور أيضا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام.

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