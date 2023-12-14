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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدفعية جيش الاحتلال تواصل استهداف "دير البلح"

مدفعيات الاحتلال
مدفعيات الاحتلال
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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف دير البلح، وذلك نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية،في وقت سابق  إن رفح الفلسطينية تشهد اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال قال إن منطقة رفح ستكون منطقة آمنة إلا أنها تتعرض لغيرها من المناطق لاستهدافات شديدة للغاية، موضحة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نشط بشدة خلال الساعات القليلة الماضية وأد الاستهدافات إلى سقوط ما لا يقل عن 21 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإضافات.

وتابعت أن الاحتلال ما زال حتى الآن يستهدف عددا من المناطق التي قال الاحتلال أنها ستكون آمنة وهي الأماكن بين خان يونس ورفح، مؤكدة أن هذه المنطقة بها عدد كبير جدا من النازحين.

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