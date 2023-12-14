وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة النصر

كرم محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، المتفوقين والمتفوقات والمعلمين المتميزين بمدرسة النصر للتعليم الأساسي بطور سيناء.

وكرم وكيل الوزارة طلاب وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، مشيدا بتميزهم وتفوقهم ومتمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق.

كما كرم وكيل الوزارة معلمي ومعلمات المدرسة المتميزين وهم: وفاء حسني عبد الغفار و ربيع مصطفى إبراهيم وعزة حامد محمود و أنصاف محمد محمود وأيمن أحمد مصطفى؛ وذلك لجهودهم المبذولة داخل المدرسة.

وجاء المكرمون بالصف الرابع وهم: جنى أحمد عبد الوهاب وملك أيمن الطنطاوي و أماني هاني حمادة ومحمد عادل عبد الجواد ويوسف خالد أبو اليزيد و ريتاج محمد عبد السميع وآلاء ممدوح أحمد محمد و نوران محمد أحمد و أية محمد إسماعيل ومحمد وليد نادر.

أما المكرمون بالصف الخامس وهم: حمزة إسماعيل حمزة و عمر أحمد عبد الرحمن وعبد الرحمن محسن محروس ويوسف رامي يوسف أنور و رودينا محمود علي محمد و يوسف أحمد محمد موسى ومحمد رضا صلاح الدين و سارة وحيد مصطفى و حسن محمد كمال وحبيبة أحمد الشحات أحمد.

والمكرمون بالصف السادس الابتدائي فهم: معاذ شحاته محفوظ محمد، وسما خيري حسني محمد، وشهد مصطفى محمود، ومريم عبد الله عبد الحليم، ومحمود علي محمود علي و زياد خالد الهادي محمد .

كما ضمت قائمة المكرمين من الصف الأول الإعدادي وهم: يوسف محمد عبد الباري و حبيبة أسامة راضي و أحمد محمد أحمد أحمد و سيف الله محمد الحسيني و محمود علاء رشدي عبد المقصود وحبيبة أسامة جودة إبراهيم، وجمال وائل محمد محمد و مصطفى شعبان صدقي.

والمكرمون من الصف الثاني الإعدادي وهم: ملك ياسر أحمد سعد و بسنت وليد نادر و ملك محمود علي و شمس السيد عيد إبراهيم ومحمد وائل محمد عبد الحميد، وعمر محمد حسيني السيد، و منى صبري علي علي ورؤى سعيد عد الصبور و بسملة محمد فتحي .

بينما المكرمون من الصف الثالث الإعدادي هم: رحمة أحمد السيد وعبد الرحمن أسامة جودة ورنا السيد أحمد أحمد و يوسف محمد أحمد السيد و شهد محمد أحمد السيد و عبد الرحمن محمد فتحي وخلود عبد المنعم أحمد.

شهد حفل التكريم أحمد الحضري نائب رئيس مجلس المدينة نائبا عن رئيس المدينة، والشيخ إبراهيم أحمد وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مجلس أمناء المدرسة والمهندس مصطفى كمال زرد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، والشيخ حمادة السباعي مدير الدعوة بالأوقاف بجنوب سيناء، و سامي الجندي، مدر الشؤون التنفيذية، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء وكامل الهنداوي عضو مجلس أمناء المدرسة، عبد السلام الجيار عضو مجلس أمناء المدرسة، و ياسر عوض عضو مجلس أمناء المدرسة، وأولياء أمور الطلاب وعلي سمير البغدادي مدير المدرسة.

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