وزارة العمل: ختام دورة تدريب مجانية وإجراء الاختبار النهائي لفتيات الشرقية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ، إجراء الاختبار العملي والنظري للدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية كفر العدوي بفاقوس خلال الفترة الصباحية ، ضمن المبدارة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب التى اطلقتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتدريب المهنى فى محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على تلك المهن وفق أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريره للوزارة، ان تلك التدريبات المجانية تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب وتكثيف الدورات التدريبية على المهن المستحدثة والمهن التى يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم من اجل الحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص والإستثمارى لتحسين مستويات المعيشة وخفض معدلات البطالة.

وأضاف مدير المديرية أن من مميزات التدريب وجود تأمين صحى خلال فترة التدريب ، وتسليم الادوات التدريبية مجاناً والحصول على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل لائقة ، كما ينفذ التدريب طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما شهد الاختبار وجيه متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ، ومحمد عبدالجواد مسئول التشغيل الداخلي بالمديرية ، ومحمد مشالي مدير منطقة عمل فاقوس.

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