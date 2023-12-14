وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" للتوعية حول التمكين الاقتصادي للمرأة بسوهاج

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة سوهاج، نظمت فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا " تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وذلك بمقر المركز الإقليمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بحضور ممثلي السلامة والصحة المهنية بشركات المياه والكهرباء ومطاحن مصر العليا والبترول وعدد من الشركات الأخري، للتوعية اساليب السلامة والصحة المهنية

وشرح أحكام الكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003 ، خاصة فيما يتضمنه من وضع خطط الإخلاء والطوارئ والمخاطر الفيزيائية والبيولوجية والميكانيكية وأيضا المخاطر السلبية، وكذلك نظمت وحدة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، ندوة للحضور تضمنت أهداف وحدة المساواة التي انشأتها وزارة العمل في كل المديريات والتي تهدف إلى المساواة بين الجنسين كذلك التطرق لشرح المبادئ الأساسية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي أصدرتها الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.

واوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره للوزارة، انه تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأت الصناعية كثيفة العمالة والاكثر خطورة وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت في مختلف قطاعات العمل وتوفير مناخ عمل آمن، مضيفاً أنه جرى تنفيذ مبادرة الوزارة " سلامتك تهمنا" بمقر شركة مياه سوهاج تحت إشراف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور مصطفى الحلواني مدير السلامة بالشركة ، حيث جري شرح اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وفتح حوار مع ممثلي السلامة والصحة المهنية بالشركات التي حضرت المبادرة حول تنفيذ الاشتراطات وتسليم الاحصائيات المتنوعة في مواعيدها القانونية ، وحاضر في المبادرة نهي عبدالرؤوف مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج.

وأشار مدير المديرية ان وحدة المساواة وتكافؤ الفرص ندوة للحضور تضمنت أهداف وحدة المساواة، والاتفاقيات الدولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية والتي تلتزم بها مصر في قوانينها والتي تضمنت المساواة في الحقوق الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والحق في الكرامة والحرية وحق المرأة في العمل وتمكينها اقتصاديا، كما تم التطرق إلى المواد من 88 حتي 97 الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل 12 لسنة 2003، والقى الندوة ايمان السيد مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ومسئول وحدة المساواة بين الجنسين في المديرية.

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