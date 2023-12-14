الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية2022

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2022 والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية، حيث بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 44.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 45.7 مليـار متـرمكعب عام 2021 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.7٪.

كما بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 40.9 مليار متر مكـعـب عام 2022 مقابل 41.6 مليـار متر مكـعب عام 2021بنسبة انخفاض قدرهـا 1.7٪.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 38.2 مليار متر مكعب عام 2021 بنسبة انخفاض قدرهــا 3 ٪ وذلك بسبـــب انخفاض المسـاحة المـــزروعـة بالعروة الشتوية بنسبة قدرها 7.6٪.

تستخدم العروة الشـتوية 11.1 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 30.1٪، العروه الصيفية 22.2 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 59.9٪، والعروة النيلية 0.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.3٪، الفاكهة 3.2 مليار متر مكعب بما يعادل 8.7٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

كما بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لــرى محــاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 25.7 ألـف مــتر مكعــب/ يوم عـام 2022 مقابل 21.3 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2021 بنسبة زيادة قدرهـا 21.1٪.