الشرقية تشهد حملات مكبرة لرفع كفاءة مستوى النظافة والإنارة

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء اليوم الخميس، بتكثيف الحملات اليومية لرفع كفاءة الشوارع وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وكذا الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وشهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بميدان عرابي ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وأمام محطه قطارات سكة حديد الشرقية بمخرج نفق عرابي اتجاه شارع الجلاء وإزالة أعمده الإنارة والتي تعوق حركة خروج المركبات من نفق عرابي اتجاه شارع الجلاء والقيام بزرع اعمده اناره أخرى في الأماكن البديلة لها من أجل توفير عبور آمن للمركبات بمداخل ومخارج نفق عرابي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وإدارة المخلفات الصلبة والبلدية بمتابعة جميع المناطق لمتابعة اعمال رفع القمامة وكنس جميع الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

وفي مدينة القنايات تم متابعة أعمال النظافة والتجميل بالوردية المسائية بنطاق المدينة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمدينة حيث تم رفع وإزالة المخلفات من جميع نقاط التجميع بالمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس ،كما تم المرور على أعمدة الإنارة العامة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة وكشافات الإنارة العامة .

كما توجه رئيس مركز ومدينة مشتول السوق للحملة الميكانيكية لمتابعة أعمال صيانة المعدات الثقيلة والسيارات لرفع كفاءتها لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة.

وفي مركز ديرب نجم تابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أعمال النظافة ورفع مستوى النظافة العامة بالمدينة وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث حرصاً على صحة المواطنين.

وفي حي ثان الزقازيق تم رفع كفاءة الأرصفة بالقومية وذلك من خلال تركيب بلاط الانترلوك حفاظاً على المظهر العام والجمالي للشوارع.