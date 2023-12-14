مصرع وإصابة 11 شخصا في إنقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 10 آخرون، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين، إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل أبو صير، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ.

وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.