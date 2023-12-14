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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: 1.1 مليون امرأة وفتاة بحاجة إلى الى المساعدات الإنسانية

نزوح سكان غزة
نزوح سكان غزة
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كشفت منظمة الأمم المتحدة عن تقارير تفيد بأن القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح أكثر من 951 ألف امرأة وفتاة، وفقا لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أن هناك 1.1 مليون امرأة وفتاة بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي.

وحذرت المنظمة من خطورة التهجير القسري الذي سيزيد الأضرار بشكل خطير في غزة، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين لا سيما النساء والفتيات.

وحذرت المنظمة من خطورة التهجير القسري الذي سيزيد الأضرار بشكل خطير في غزة، داعية إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة لحماية الحقوق ومستقبل المدنيين لا سيما النساء والفتيات.

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