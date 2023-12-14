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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تراجعت عن كل الاتفاقيات المبرمة مع السلطة الفلسطينية

محمود الهباش
محمود الهباش
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قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل تراجعت عن كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، إن التصريحات الإسرائيلية والمواقف الإسرائيلية تنبع من العدوانية المتأصلة في العقلية الإسرائيلية القائمة على الاحتلال وإنكار الشعب الفلسطيني وحقه، ولن نستغرب عندما نسمع قيادات الاحتلال يتحدثون بهذه اللغة العنصرية العدوانية.

وتابع، أنهم قتلوا الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتنكرت لاتفاق أوسلو الموقع منذ 30 عاما وأنكرت كل البنود المتعلقة به والموجوده فيه.

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