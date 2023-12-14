نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل اعتقلت 17 فلسطينيا من الضفة المحتلة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ نادي الأسير الفلسطيني أعلن أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 17 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 4400 معتقلا منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم 69، إذ واصل جيش الاحتلال القصف والهجوم البري على القطاع، الذي تحول إلى "جحيم على الأرض"، وفق وصف رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".

وخلف العدوان على غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 169 شهيدًا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 18608 شهيدًا، وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع، وفق السلطات الصحية في غزة.