الإثنين.. "قضية الأرض وتطور الرقص الحديث" على المسرح الكبير بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية بمناسبة مرور 30 عام على تأسيس فرقة الرقص المسرحي الحديث، وذلك في الثامنة من مساء الاثنين المقبل، الموافق 18 ديسمبر الجاري، على المسرح الكبير.

تتضمن الاحتفالية عرض "كي لا تتبخر الأرض" تصميم وإخراج وليد عونى، إضافة إلى تكريم 16 شخصية من رموز الفرقة.

يقول المخرج والمصمم وليد عونى مؤسس الفرقة ومديرها الفنى، إن عرض كى لا تتبخر الأرض يأتى متكاملا ليبرز تطور فن الرقص المسرحى الحديث الذى نشأ فى ساحة الإبداع المصرى منذ عام 1993 كما يعبر عن تقدم فن الكوريجرافى فى التصميم الحركى.

وتابع: أن العرض يشمل مشاهد من أهم عروضه مع الفرقة خلال ثلاثة عقود من بينها 4 عروض تتناول القضية الفلسطينية وهى أغنية الحيتان، وتحت الأرض، وفيروز هل زرفت عيونك دمعة ولو تكلمت الغيوم، إلى جانب مجموعة أخرى من المشاهد التى تضمنتها عروض قاسم آمين، بين الغسق والفجر، وسقوط ايكاروس، وأسرار سمرقند، وشهرزاد ومحمود مختار، وذلك فى وحدة فنية متناغمة.

وأضاف، أنه على مدار 30 عام نجحت الفرقة فى خلق كوادر فنية تخصصت فى مجال الرقص الحديث، كما يتم تكريم عدد منهم خلال الاحتفالية تقديرا لهم وتشجيعا على استمرار العطاء وهم العارضين: رشا الوكيل، وعمرو باتريك، وهالة إمام، وعاطف الهنيدى، وفدوى الهنيدى، والمصممين كريم التونسي، وكريمة بدير، ومناضل عنتر، وسالى أحمد، ومحمود مصطفى، ومساعدون ومنفذون إخراج محمد سيد، ومصطفى الزينى، ومحمد عبد العزيز، وعمرو عاطف عبد العزيز، ومحمد مصطفى ومهندس الإضاءة ياسر شعلان.

وقد تأسست فرقة الرقص المسرحي الحديث عام 1993 على يد المخرج والمصمم وليد عونى وتعد الأولى من نوعها فى العالم العربى أبدعت 34 عملا خلال الثلاثة عقود الماضية من انتاج دار الاوبرا المصرية كللت بالنجاح وتم تقديمها في مصر ومختلف الدول العربية والاجنبية منها إيطاليا، الصين، ألمانيا، كوريا، بلجيكا، فرنسا، المغرب وسلطنة عمان .