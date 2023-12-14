النيابة تستعجل التقرير الطبي لضحية شقيقه بدار السلام والمحكمة تجدد حبسه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل شقيقه طعنًا، بسبب خلافات أسرية، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة من عدمه، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه شاب في عقده الثالث، مصاب بجروح طعنيه بأماكن متفرقة، أدت إلي وفاته نتيجة نزيف حاد.

كما اصطحبت النيابة، المتهم برفقة قوة من قسم شرطة دار السلام، الي مكان الحادث لإجاء المعاينة التصويرية، لكيفية ارتكابه الجريمة.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثرعلى جثة شاب عمره 23 سنة مقتول بطعنات سكين فى الصدر وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وعمره 15 سنة بسبب خلافات عائلية وألقى القبض على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.