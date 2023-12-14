الاحتلال الإسرائيلى يعدم أسرتين رميا بالرصاص ويجرف مقبرة فى "جباليا"

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة "أونروا" فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة "أونروا" فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر صحفية في قطاع غزة "إن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في 3 غرف، تعودان لعائلتي صالح وخليل".

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال وفتيه ونساء، من مدرسة "شادي أبو غزالة" في المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من الملابس.