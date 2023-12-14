ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلى يعدم أسرتين رميا بالرصاص ويجرف مقبرة فى "جباليا"

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة "أونروا" فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، أسرتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة "أونروا" فى مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.


وقالت مصادر صحفية في قطاع غزة "إن قوات الاحتلال اقتحمت مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في مخيم جباليا، وحاصرتها، وأعدمت أسرتين كاملتين رميا بالرصاص، بينهم أطفال ونساء وكبار بالسن في 3 غرف، تعودان لعائلتي صالح وخليل".

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة "أبو حسين" التابعة لوكالة الغوث في جباليا، ما أدى إلى استشهاد 25 شخصا على الأقل، أغلبيتهم من عائلة أبو عودة وكفارنة، النازحين من بيت حانون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال وفتيه ونساء، من مدرسة "شادي أبو غزالة" في المخيم، بعد عصب أعينهم، وتجريد أغلبهم من الملابس.

 

الاحتلال الإسرائيلي أونروا