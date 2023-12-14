اعتماد ثلاثة محاضرين مصريين لدى الاتحاد الدولي للطائرة

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، عن اعتماد ثلاثة محاضرين دوليين مصريين لدى الاتحاد الدولي وهم: شريف عبد الوهاب، محمد سلامة، ومحمد شكري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الجيد بين الاتحادين الدولي والمصري وفي إطار التطوير الشامل لجميع عناصر الكرة الطائرة.

وتمنى الاتحاد الدولي للثلاثي التوفيق خلال الفترة المقبلة والقيادة في تقديم الدورات والمشاريع التي سيقودونها، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وبعد اعتماد ثلاثة محاضرين، أصبح عدد المحاضرين الدوليين المصريين الذين تم اعتمادهم خلال فترة المجلس الحالي برئاسة المهندس ياسر قمر أربعة محاضرين، وهو إنجاز غير مسبوق من قبل لأن يكون لدى مصر ستة محاضرين دوليين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.