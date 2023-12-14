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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اعتماد ثلاثة محاضرين مصريين لدى الاتحاد الدولي للطائرة

ثلاثة محاضرين دوليين
ثلاثة محاضرين دوليين للكرة الطائرة
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أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، عن اعتماد ثلاثة محاضرين دوليين مصريين لدى الاتحاد الدولي وهم: شريف عبد الوهاب، محمد سلامة، ومحمد شكري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الجيد بين الاتحادين الدولي والمصري وفي إطار التطوير الشامل لجميع عناصر الكرة الطائرة.

وتمنى الاتحاد الدولي للثلاثي التوفيق خلال الفترة المقبلة والقيادة في تقديم الدورات والمشاريع التي سيقودونها، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وبعد اعتماد ثلاثة محاضرين، أصبح عدد المحاضرين الدوليين المصريين الذين تم اعتمادهم خلال فترة المجلس الحالي برئاسة المهندس ياسر قمر أربعة محاضرين، وهو إنجاز غير مسبوق من قبل لأن يكون لدى مصر ستة محاضرين دوليين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

ثلاثة محاضرين الاتحادين الدولي والمصري الاتحاد الدولي للكرة الطائرة شريف عبد الوهاب محمد سلامة ومحمد شكري