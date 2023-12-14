منتخب مصر للإسكواش يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للرجال

تأهل منتخب مصر للإسكواش، إلى الدور ربع نهائى بطولة العالم للرجال، بالفوز على منتخب جنوب أفريقيا 3-0، والتى تستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.



وجاءت نتيجة المبارايات كالتالى:

- فوز يوسف سليمان على داميان جروينيولد بنتيجة 3-0، وكانت نتيجة الأشواط 11-8 ، 11-4 ، 11-4.

- فوز مصطفى عسل على ديوالد فان نيكيرك بنتيجة 3-0 ، وكانت نتيجة الأشواط 11-6 ، 11-4 ، 11-5.

- فوز مازن هشام على جان بيير بريتس بنتيجة 3-0، وكانت نتيجة الأشواط 11-2 ، 11-7 ، 0-0 .



بهذه النتيجة يلتقى منتخب مصر مع منتخب إسكتلندا فى مباراة ربع النهائى غدا الساعة 7.00 صباحا بتوقيت القاهرة.



ويضم المنتخب الوطني على فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، ومصطفى عسل لاعب الأهلى والمصنف الرابع، ومازن هشام لاعب وادي دجلة والمصنف السابع، ويوسف سليمان لاعب الأهلي والمصنف 12.



وتمتلك مصر، حامل اللقب فى آخر نسختين، 5 ألقاب ببطولة العالم، بالتساوي مع المنتخب الانجليزي، حيث جاءت ألقاب الفراعنة الخمسة أعوام، 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.