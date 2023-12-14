إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، عند دخلة قرية أبو عش.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.