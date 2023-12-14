ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بمركزى ديرمواس ومطاي

حملات تفتيشية مفاجئة
حملات تفتيشية مفاجئة على الوحدات الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، جهود الوحدات المحلية في تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين، وذلك في إطار ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفي مركز ديرمواس، أوضح عامر طه رئيس المركز، أنه تم المرور على الوحدات الصحية بقرية بني حرام وقرى (نزلة البدرمان – البدرمان – أبو خلقة – نزلة محمود – أولاد مرجان) التابعة للوحدة المحلية نزلة البدرمان لمتابعة سير العمل، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ومدى انتظام العاملين بالوحدة، والاطمئنان على مستوى النظافة داخل الوحدة الصحية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في تحقيق الانضباط والرقابة على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على الوحدة الصحية.

كما تابع هشام فايز رئيس مركز مطاي سير العمل بالوحدات الصحية بقرى (ابجاج الحطب – نجم – الهمة) للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على الوحدات الصحية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف ونوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.

407137917_2619006928248503_1504889630184391222_n
407137917_2619006928248503_1504889630184391222_n
403418134_324544947179702_8111151618006829675_n
403418134_324544947179702_8111151618006829675_n
410606714_893704135371097_3994544009980356297_n
410606714_893704135371097_3994544009980356297_n
401213591_795389042400363_5349837753192688847_n
401213591_795389042400363_5349837753192688847_n
385538220_384443334019152_6015384040901300627_n
385538220_384443334019152_6015384040901300627_n
398428680_1853590221755862_3525947601663466147_n
398428680_1853590221755862_3525947601663466147_n
371535463_715218213888466_1482809634089782980_n
371535463_715218213888466_1482809634089782980_n
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا الوحدات المحلية ديرمواس مركز مطاي