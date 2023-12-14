الأرصاد: طقس غائم نهارا بارد ليلا.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم الخميس يشهد جوا لطيفا وغائما إلى حد ما خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على فضائية القناة الأولى، اليوم الخميس، أنَّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخفيفة على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنَّ اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة.



