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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: الانتخابات الرئاسية ظهرت بما يليق بمصر وحشود الناخبين أخرست الداعين للمقاطعة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
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قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الإقبال التاريخي من جانب جموع المصريين والمشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية 2024، قطعت ألسنة المشككين في إرادة وعزيمة المصريين وأخرست كل المنصات الخبيثة التي كانت تروج للمقاطعة.

وأعرب الكمار في تصريح صحفي له اليوم، عن توجيه أسمى آيات الشكر للشعب المصري العظيم الذي اثبت معدنه الطيب، فهو لا يتأخر أبدا في مساندة وطنه والوقوف بجواره في مختلف الظروف وخصوصا الأوضاع الراهنة، كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولجموع القضاة الشرفاء، مشدداً على انتخابات مصر تجري تحت اشراف قضائي كامل وهو ما يعزز نزاهتها ومصداقيتها أمام العالم كله.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الاصطفاف أمام صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم، واستكمال مسيرة وطن ناضل على مدار سنوات عديدة من أجل أن يكون اسم مصر بين مصاف دول العالم، مشهد يزين التجربة الديمقراطية المصرية، قائلا: اصطفاف المصريين في الإنتخابات، كان بمثابة الصورة التي هزت العالم وأكدت له أن المصريين لديهم الرغبة في استمرار الأمن والآمان والاستقرار والانطلاق للجمهورية الجديدة.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، أن الإنتخابات الرئاسية 2024، عززت الوعي لدى المصريين والإقبال الهائل فيها مكسب للوطن بحق وكشفت معدنه الأصيل، مضيفا: العرس الديمقراطي ظهر بما بما يليق بالدولة المصرية، وقيادتها الوطنية.

النائب مدحت الكمار الإقبال التاريخي والمشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية 2024