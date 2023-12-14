نقل 5 جنود من جيش الاحتلال للمستشفى بعد إصابتهم في اشتباكات بالضفة الغربية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نقل 5 جنود إلى المستشفى بعد إصابتهم خلال الاشتباكات في جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد وصفت عام 2023، بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة في تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة في عام 2005.

جاء ذلك في تقرير، صدر مساء الأربعاء، ويوثق الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حتى مساء الثلاثاء، تزامنًا مع مرور أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وتصاعد حدة المداهمات والاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة.