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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نقل 5 جنود من جيش الاحتلال للمستشفى بعد إصابتهم في اشتباكات بالضفة الغربية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نقل 5 جنود إلى المستشفى بعد إصابتهم خلال الاشتباكات في جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد وصفت عام 2023، بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة في تسجيل وتوثيق عدد ضحايا ممارسات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة في عام 2005.

جاء ذلك في تقرير، صدر مساء الأربعاء، ويوثق الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حتى مساء الثلاثاء، تزامنًا مع مرور أكثر من شهرين على اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد القطاع، وتصاعد حدة المداهمات والاعتقالات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة.

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