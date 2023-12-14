ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير مستشفى جنين: إصابة مريضة داخل سيارة إسعاف بنيران الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، إن فرق العمل تواجه صعوبات كبيرة في نقل مرضى غسيل الكلى والأورام جراء تضييق الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على سيارة إسعاف كانت تقل مريضة ما أدى إلى إصابتها، فضلا عن أنّ المستشفى يواجه صعوبات كبيرة في استبدال الطواقم الطبية جراء محاولات التضييق من جانب الاحتلال، لافتا إلى أنّ المستشفى يعتمد على سيارات الإسعاف في التنقل.

وتابع أن النزلاء المتواجدين بالمستشفى يواجهون صعوبات كثيرة وخصوصا في الخروج من المستشفى، وهناك تضييق كبير في الدخول والخروج من المستشفى.

مستشفى جنين سيارات الإسعاف مدير مستشفى جنين الطواقم الطبية لإحتلال