مدير مستشفى جنين: إصابة مريضة داخل سيارة إسعاف بنيران الاحتلال

قال مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر، إن فرق العمل تواجه صعوبات كبيرة في نقل مرضى غسيل الكلى والأورام جراء تضييق الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على سيارة إسعاف كانت تقل مريضة ما أدى إلى إصابتها، فضلا عن أنّ المستشفى يواجه صعوبات كبيرة في استبدال الطواقم الطبية جراء محاولات التضييق من جانب الاحتلال، لافتا إلى أنّ المستشفى يعتمد على سيارات الإسعاف في التنقل.

وتابع أن النزلاء المتواجدين بالمستشفى يواجهون صعوبات كثيرة وخصوصا في الخروج من المستشفى، وهناك تضييق كبير في الدخول والخروج من المستشفى.