الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز 70 من الطواقم الطبية ومدير مستشفى والجرحى

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرم 12 طفلًا في العناية المركزة داخل مستشفى كمال عدوان من الحليب، محذرًا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.

وأوضح القدرة، في بيان صحفي، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى، على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي المقتحم لمستشفى كمال عدوان يمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لعشرة جرحى في قسم الطوارئ، مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.

ولفت القدرة إلى أن جيش الاحتلال يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط، ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخلت 2500 نازح من داخل المستشفى باتجاه مراكز الإيواء.

وأشار إلى أنه تحت التهديد والقصف سيتم إخلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي، الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، وهذا يشكل إعداما لهم.