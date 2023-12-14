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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لمدة 15 دقيقة.. مران الأهلي مفتوح أمام وسائل الإعلام

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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سيكون مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس، مفتوحا لوسائل الإعلام المختلفة، لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادا لمواجهة اتحاد جدة غدا الجمعة.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

الأهلى كأس العالم للأندية السعودية مدينة الملك عبدالله اتحاد جدة